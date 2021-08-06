شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. حبيبة مرزوق تحقق 22.15 بالجولة الثانية فى الجمباز الإيقاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة المصرية حبيبة مرزوق على 22.15 نقطة في محاولتها الثانية في الجمباز الإيقاعي في منافسة اللعب بالكرة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتتقدم للمركز الـ18 حتى الآن.

وكانت حبيبة مرزوق أنهت محاولتها الأولى في الجمباز الإيقاعي بحصد 21.700 نقطة في منافسة اللعب بالطوق وضعتها في المركز الـ22 من أصل 26 لاعبة.

ويتبقى لحبيبة مرزوق 3 حركات فنية أخرى باللعب بالكرة والشريط والصولجان، فى محاولة لتكون ضمن أفضل 10 لاعبات في الترتيب وفقا للنقاط لتتأهل إلى النهائي.

وصعدت حبيبة مرزوق للأولمبياد عقب فوزها بذهبية التصفيات الأفريقية المقامة بمدينة شرم الشيخ حاليا حتى 17 مارس الجارى، على صالة المدينة الشبابية وحصلت حبيبة مرزوق على رقم قدره 73.700 نقطة لتحتل المركز الأول وتتوج بذهبية التصفيات القارية.

ويحتل الجمباز المصري حاليا المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دول عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكيتين واستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.