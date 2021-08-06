شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. جيانا فاروق تفوز فى أول مباراة بدور المجموعات بالكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه في الفوز على لاعبة بيرو الكسندرا مانسيكا بنتيجة 2-0 في أول مباريات المجموعة الثانية لمنافسات وزن 61 كجم فردي سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتعول أسرة الكاراتيه وجميع متابعة اللعبة أمال عريضة على اللاعبة جيانا فاروق من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتمتلك جيانا فاروق صاحبة الـ 26 عاما سيرة ذاتية قوية على صعيد إنجازاتها فى لعبة الكاراتيه تمكنها من السعى لحصد ميدالية فى طوكيو.

وتٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة، حيث أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وبدأت جيانا فاروق عالم الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للكاراتيه، ودرست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات.

واستطاعت جيانا فاروق رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.