شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يتواصل مع بانون للتأكد من التزامه ببروتوكول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من اتباعه بروتوكول وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا بعدما تعرض اللاعب للإصابة بالكوفيد قبل مباراة فريقه ضد وادي دجلة الأخيرة.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن إصابة بدر بانون بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة العينة التي أجراها اللاعب مؤخرا إيجابية، بعد شكواه من نزلة برد شديدة وتم استبعاده من مباراة فريقه ضد وادي دجلة، مشيرا إلى أن عينة بانون جاءت إيجابية وتم عزله لحين التعافي من الإصابة.

وتأكد غياب المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى عن مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء السبت على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويخضع المدافع المغربى لمسحة طبية خلال الايام المقبلة لحسم موقفه من مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة على استاد الاسكندرية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن المدافع المغربى بدر بانون سوف يخضع لبرنامج علاج مكثف بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به بمسحة كورونا.

وأوضح أن اللاعب خضع للعزل الاحترازى فى منزله، مع استمرار متابعته من جانب الجهاز الطبى، على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وغاب بانون عن قائمة الفريق التى واجهت وادى دجلة أمس الأربعاء، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز التى فاز بها الفريق بهدفين لهدف.