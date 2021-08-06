شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى لجنة الحكام للتجديد لجهاد جريشة وسعيد حمزة موسما إضافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام في التحدث مع الحكام جهاد جريشة و سعيد حمزة من أجل التجديد لموسم أخر لهما في مسيرتهما التحكيمية خاصة ان الموسم الحالي هو الاخير لهم بعد وصولهم لسن الـ45 عاما حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علي خروج الحكم في هذا السن .

كما يمنح فيفا للاتحادات الاهلية حرية التجديد لاي حكم ترى فيه قدرته علي الاستمرار في الملاعب بشرط اجتيازه لاختبارات الحكام المتعارف عليها قبل كل موسم.

وبدأت اللجنة في التحدث مع الحكام التي تنتهي فترتهم بنهاية الموسم الجاري بالاستمرار لموسم اخر خاصة في ظل الأزمة القائمة حاليا بنقص عدد الحكام الحاصلين علي رخصة تقنية الvar وفي حالة اعتزال جريشة و حمزة دون اقامة دورات تدريبية جديدة لحصول حكام اخرين علي رخصة حكم الفيديو سيتسبب هذا في ازمة للحكام في الموسم المقبل.