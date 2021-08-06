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مشهد مؤثر.. ضياء يبكي قبل نهاية مباراة الترضية في المصارعة.. ومنافسه يواسيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - لم يتمالك المصارع المصري ضياء جودة مشاعره أثناء مواجهة دور الترضية في المصارعة الرومانية وزن 125 كجم ضد اللاعب الصيني زيوي دينج.

جودة خسر المباراة بنتيجة (7-2) بعد أن تعادل في الجولة الأولى 1-1 ثم تقدم بنتيجة (2-1) قبل أن يستقبل 6 نقاط متتالية من اللاعب الصيني.

وقبل النهاية بحوالي نصف دقيقة، ترك جودة اللعب لبضع ثوانٍ ليبكي ثم عاد وسط حذر من المصارع الصيني، ليترك اللعب من جديد في أخر خمس ثوان.

وسقط جودة أرضاً بعد انتهاء وقت النزال ليواصل البكاء، لكن المصارع الصيني قام بمواساته وساعده على النهوض في مشهد رياضي مثالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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