شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتوجه للإسكندرية اليوم لمواجهة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق غزل المحلة ظهر اليوم ،الجمعة، استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها مساء غداً السبت في بطولة الدوري الممتاز، حيث يتدرب الغزل بعد صلاة الجمعة ثم يتجه إلى مدينة الإسكندرية للمبيت بها تمهيداً لخوض المباراة التى ستقام بإستاد الأسكندرية.

ويسعى خالد عيد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال المرحلة الحالية بسبب أهمية المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز و حصد مركز متقدم في جدول الترتيب .

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء السبت 7 أغسطس المقبل، باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.