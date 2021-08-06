شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. حبيبة مرزوق تحتل المركز الـ22 برصيد 21.700 بالجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللاعبة المصرية حبيبة مرزوق، محاولتها الأولى في الجمباز الإيقاعي بحصد 21.700 نقطة في منافسة اللعب بالطوق لتحتل المركز الـ22 من أصل 26، ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتبقى لحبيبة مرزوق 3 حركات فنية أخرى باللعب بالكرة والشريط والصولجان، فى محاولة لتكون ضمن أفضل 10 لاعبات في الترتيب وفقا للنقاط لتتأهل إلى النهائي.

وصعدت حبيبة مرزوق للأولمبياد عقب فوزها بذهبية التصفيات الأفريقية المقامة بمدينة شرم الشيخ حاليا حتى 17 مارس الجارى، على صالة المدينة الشبابية وحصلت حبيبة مرزوق على رقم قدره 73.700 نقطة لتحتل المركز الأول وتتوج بذهبية التصفيات القارية.

ويحتل الجمباز المصري حاليا المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دول عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين واستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.