أولمبياد طوكيو.. ضياء جودة يفشل فى المنافسة على ميدالية برونزية بعد الخسارة فى الترضية

القاهرة - سامية سيد - فشل ضياء جـودة، لاعب منتخب المصارعة، فى المنافسة على الميدالية البرونزية في المـصـارعـة الـحـرة وزن 125 كجم، بعد خسارته فى مباراة الترضية من بطل الصين ثالث العالم بنتيجة ٧/٢ فى منافسات أولمبياد طوكيو.

وكان ضياء الدين قد وصل إلى مباراة الترضية بعد تأهل بطل جورجيا إلى النهائي ليدخل البطل المصري دورة الترضية للعب على الميدالية البرونزية.

وكان محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة توج ببرونزية منافسات وزن 67 كجم، بينما احتل محمد مصطفى المركز الخامس.

فيما يخص عمرو رضا، لاعب المنتخب الوطني فى المصارعة، فخسر من الكازخستاني دانير كازينوف في دور ربع النهائي المصارعة الحرة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وينتظر الترضية واللعب على البرونزية في حال وصول بطل كازاخستان إلى المباراة النهائية.