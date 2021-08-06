شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم الليلة خطة مواجهة المحلة فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها في السابعة من مساء غد، السبت، على ستاد الإسكندرية، في الجولة الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز الذي يتصدرها حاليًا الأهلي بالتفوق على الزمالك في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف أيضًا حيث يمتلك القطبين 61 نقطة بعد خوضهما 27 مباراة، وحرص كارتيرون خلال مران الأمس الذي أقيم في الخامسة مساءً، على التأكيد على لاعبي الأبيض بضرورة التركيز فقط في مباريات الفريق وحصد الثلاث نقاط في كل لقاء بغض النظر عن نتائج الأهلي في المسابقة.

ومن المقرر أن يطبق كارتيرون خطة المباراة في مران الليلة حيث سيقوم بإجراء تقسيمة بالتشكيلة الأساسية التي سيدفع بها في المباراة مع البدلاء من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها باللقاء إلى جانب زيادة معدل الانسجام بين العناصر الأساسية بعد فترة طويلة من الراحة دون خوض مباريات رسمية والتي استغلها الفريق في خوض عدة وديات بالمعسكر الحالي في برج العرب لتجهيز اللاعبين لموقعة المحلة.

بينما اتفق الجهاز الإداري للزمالك مع المجد السكندري، على خوض مباراة ودية جديدة بين الفريقان، بعد غد، الأحد، وذلك بقرار من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين الناشئين إلى جانب بعض المستبعدين لمباراة الاتحاد، حيث من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة مع غزل المحلة، ثم سيلتقى مع المجد السكندرى وديا استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ29 بالدوري، وواجه الزمالك في معسكره الحالي نظيره المجد السكندري من قبل وتحديداً يوم السبت الماضي، وفاز الزمالك في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت إشراك الناشئين.