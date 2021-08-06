شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد سيراميكا غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والاستمرار في مواصلة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري.

ويعقد موسيماني محاضرات فنية مع لاعبيه اليوم من أجل مطالبتهم بضرورة التركيز الشديد واستعادة مستواهم المعهود الذي ظهروا عليها في مبارياتهم ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المباريات المتبقية من عمر الدوري، وضرورة واللعب بروح وعزيمة عالية على مدار الـ90 دقيقة، لاسيما أن المباريات المتبقية ستكون صعبة ولا توجد مباراة سهلة مع الدخول للأسابيع الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

وتأكد غياب المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى عن مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء السبت على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويخضع المدافع المغربى لمسحة طبية خلال الايام المقبلة لحسم موقفه من مواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة على استاد الاسكندرية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن المدافع المغربى بدر بانون سوف يخضع لبرنامج علاج مكثف بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به بمسحة كورونا.

وأوضح أن اللاعب خضع للعزل الاحترازى فى منزله، مع استمرار متابعته من جانب الجهاز الطبى، على أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وغاب بانون عن قائمة الفريق التى واجهت وادى دجلة أمس الأربعاء، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز التى فاز بها الفريق بهدفين لهدف.