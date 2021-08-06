"قنبلة" رحيل ميسي "صدمة عالمية".. ماهي وجهته المقبلة؟

المنامة - ياسر ابراهيم - وصفت الصحف الأرجنتينية نبأ رحيل أسطورتها، ليونيل ميسي، عن صفوف نادي برشلونة الإسباني بالنبأ "القنبلة" ذات الارتدادات العالمية.



فبعد أقل من شهر من نجاح ميسي، صاحب الكرة الذهبية 6 مرات، بقيادة منتخب بلاده لإنهاء انتظار دام 27 عاما لإحراز لقب قاري له ولمنتخب بلاده من خلال إحراز كوبا أميركا، بالفوز على البرازيل 1-صفر في المباراة النهائية، تشعر الأرجنتين بالذهول.



وكتبت صحيفة "أولي" الرياضية "إنها نهاية أسطورة فريدة لا مثيل لها".



وأضافت في تغريدة "تنتهي واحدة من أجمل القصص في عالم كرة القدم: لقد وصل أخيرا اليوم الذي لم نتخيله أبدا".



في المقابل، قالت صحيفة "لا ناسيون" إن هذا "التحول غير المتوقع" للأحداث كان "قنبلة هزت كرة القدم العالمية".



وقالت قناة "تي واي سي سبورتس" في تغريدة إن الخبر كان "من الصعب تصديقه"، مضيفة أنها "نهاية حقبة لطالما طبعت إلى الأبد تاريخ كرة القدم".



وفي الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتكهن بشأن الوجهة المقبلة لميسي، بدأت بعض الفرق الأرجنتينية تحلم بالحصول على خدماته، على الرغم من أن الواقع الاقتصادي لا يزال مترديا في هذه الدولة الأميركية الجنوبية التي تشهد ركودا كبيرا، من شأنه أن يجعل العودة إلى الوطن حدثا أكثر إثارة للدهشة.



وأخذ هاشتاغ "أهلا ليو" بالانتشار على تويتر، حيث ظهرت صور ميسي يرتدي قمصان الأندية العريقة في الأرجنتين، بوكا جونيورز، وريفر بلايت، ونيولز أولد بويز، وسان لورنزو، بالإضافة إلى أندية أكثر تواضعا مثل نادي ساكاتشيسباس.



لكن الصحافة المحلية أبدت اهتماما فوريا بالمكان الذي سينتهي به ميسي البالغ من العمر 34 عاما.



وقالت صحيفة "كلارين" تحت عنوان عريض "صدمة عالمية.. هل سيكون باريس سان جرمان هو ناديه الجديد"، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي كان "المرشح الرئيسي لإضافته إلى نجومه" أمثال كيليان، مبابي ونيمار.



وأضافت الصحيفة أن "ميسي في أوج عطائه ومع أنظاره على مونديال قطر، سيواصل المراهنة على كرة القدم الأوروبية"، مشيرة إلى أنه كان يتودد إلى باريس سان جرمان المملوك لقطر لسنوات عديدة.



فيما ذكرت ووكالة «رويترز» الاحتمالات التالية: -



- مانشستر سيتي

عندما طلب اللاعب الأرجنتيني الرحيل عن برشلونة في صيف 2020 كان من المتوقع أن ينضم إلى مدربه السابق بيب غوارديولا في مانشستر، لكن يبدو أن سيتي تجاوز الأمر وتعاقد مع صانع اللعب الإنجليزي جاك غريليش.



وتشير وسائل إعلام إلى أنه سيضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، لذا تبدو أبواب سيتي مغلقة أمام ميسي، إلا إذا حصلت مفاجأة.





- باريس سان جيرمان



على الأرجح سينتقل ميسي خارج إسبانيا ويعد باريس سان جيرمان من الأندية القليلة في العالم التي يمكنها تحمل الأجور الباهظة للاعبين. وفي وجود مواطنه ماوريسيو بوكيتينو على رأس الجهاز الفني للفريق الفرنسي، وزميله وصديقه المقرب نيمار، وشريك هجومي صاحب قدرات كبيرة مثل كيليان مبابي، قد يشكل ميسي القطعة المفقودة للنادي لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أخيراً.





-البقاء في برشلونة



يرى مراقبون أن هذا الإعلان من برشلونة قد يشكل خدعة كبيرة لرابطة الدوري الإسباني.



ويعتقد هؤلاء أن رحيل أفضل لاعب في العالم عن الدوري الإسباني بسبب القيود المفروضة من الدوري قد يدفع الرابطة للتخفيف من قواعد اللعب المالي النظيف للسماح له بالبقاء.



وإن كان الأمر كذلك فهي خطوة جريئة، خاصة أن خافيير تيباس رئيس الرابطة انتقد بشكل متكرر الوضع المالي للنادي، وشدد كثيراً على حاجة برشلونة لخفض الرواتب بنسب كبيرة لإبقاء ميسي.



المصدر: فرانس برس + رويترز