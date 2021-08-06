شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: الأهلى والزمالك لا يتحكمان في اختيار الحكام.. والكفاءة هى المعيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد رئيس لجنة التحكيم أن الأهلى والزمالك لا يمارسان أي ضغوط على اللجنة في اختيار الحكام لمبارياتهم في الدورى الممتاز.

وقال وجيه أحمد خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى والزمالك لا يطلبان حكام معينين ولا يوجد حكم أهلاوى ولا زملكاوى، والحكم ممكن يتشال من القائمة بسبب خطأ واحد، ونبعد الحكام التي تقع في أخطاء أمام الاهلى والزمالك لفترة عن مباراتهما حتى لا يقع ضغط عليهم".

وأضاف وجيه أحمد: "لم نتطرق حتى الآن للقائمة الدولية ولكن بنجهز لها، والحمد لله كل الناس أشادت بالقائمة الموسم الماضى، والخلاف الوحيد كان على محمد الحنفى ولكن تم استبعاده بعد توصية من الاتحاد الأفريقي والذى طلب استبعاده وأرسلنا 7 حكام فقط وليس 8 كما أشيع".

وتابع: "الكفاءة الفنية معيار ثابت في اختيار القائمة الدولية، وفيروس كورنا كان عاملا كبيرا في عدم تغيير القائمة، ولكن وارد جدا التغيير في القائمة الجديدة، ولم يدخل أي حكم جديدا للقائمة منذ سنتين".

وأوضح وجيه أحمد: "نتعامل مع أخطاء الحكام بشكل دقيق وهناك عقوبات تقع عليه، ولكن هناك أخطاء صعبة بنعذر الحكام فيها ولكن هناك أخطاء سهلة يتم محاسبة الحكام عليها".