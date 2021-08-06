شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: جاهزون لتحدى الأهلي ونعانى من غيابات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان، المدير الفني لسيراميكا، أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، غدا السبت على ملعب استاد الأهلي والسلام.

وأوضح المدير الفني أن أبرز غيابات سيراميكا شادي حسين، مهاجم الفريق الذي عاني من كسر في إصبع القدم، وبدأ مرحلة التعافي، بالإضافة إلى شريف دابو، جناح الفريق، الذي يعانى من تمزق في أربطة الكاحل، وأخيرًا يغيب عن لقاء الأهلي محمود نبيل لاعب الارتكاز بسبب حصوله على 3 إنذارات، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، الذى أجرى مؤخرًا جراحة وتر إكيليس خلال الفترة الماضية.

وأكد شعبان أن استعدادات الفريق تسير بشكل قوي لخوض لقاء الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين حاهزون للتحدي، ويعيشون حالة تركيز شديد، لهذه المباراة بعد غياب دام أكثر من 40 يومًا عن مباريات الدوري.