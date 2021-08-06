شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: خلاف بين اتحاد الكرة والشركة المختصة للفار حرمتنا من 72 حكما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد رئيس لجنة التحكيم أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة والشركة المختصة عطل حصول بعض الحكام على "كورسات" في الـvar وحرمتنا من 72 حكما.

وقال وجيه أحمد خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك مشكلة بين اتحاد الكرة والشركة التي تقدم تقنية الفيديو حرمتنا من إقامة كورسات لإدخال العديد من الحكام للحصول على رخصة تقنية الفيديو ونمتلك 21 حكما فقط نلعب بهما كل المباريات".

وأضاف وجيه أحمد: "تم حرمان لجنة الحكام من 24 حكما و24 مساعدا و24 حكما لتقنية الفيديو، أي 72 حكما معطلين عن مساعدتنا، وهناك 20 حكما نجحوا في إدارة مباريات الدرجة الأولى بنجاح".

وتابع وجيه أحمد: "الحكام تعرضوا هذا الموسم للعديد من المباريات الصعبة جدا بعدما توقف الصعود على آخر مباراة وكذلك تحديد فرق الهبوط في آخر المباريات".

وأضاف: "محمد الحنفى ومحمد معروف ليس لديهم رخصة تقنية الفيديو ويديرون فقط المباريات في الملعب فقط، ومحمود أبو الرجال حصل على رخصته كحكم var من الاتحاد الأفريقي وليس من مصر".