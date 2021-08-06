شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يؤجل جلسة التفاوض مع خالد عيد لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة، تأجيل جلسة التفاوض مع خالد عيد المدير الفني للفريق لتجديد عقده، نظرا لارتباط الفريق بمباريات هامة في بطولة الدوري الممتاز، لذا تم تفضيل أن تكون الجلسة الخاصة بتجديد عقد خالد عيد عقب الانتهاء من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم في نسخته الجارية.

وتأتى رغبة رئيس شركة غزل المحلة لتأجيل تجديد التعاقد للتركيز فقط مع الجهاز الفني واللاعبين في مباراة الزمالك القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها غدا السبت، حيث سيجتمع رفقة عمر عبد الله المشرف على الكرة بالنادى مع الجهاز واللاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة وإنهاء بطولة الدوري في مركز جيد.

ويسعى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لتجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا خلال المرحلة الحالية بسبب أهمية المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز والسعى نحو حصد مركز متقدم في جدول الترتيب.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة من مساء غد السب، باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 11 مباراة والخساراة فى 9 مباريات.