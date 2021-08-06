شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يؤازر زميله فى الأهلى: محمد هانى لعيب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أكرم توفيق، لاعب خط الوسط بالنادى الأهلى، على دعم زميله فى الفريق محمد هانى، بعد الانتقادات الشديدة التى وجهت له خلال الفترة الأخيرة بعد هبوط مستواه، ودخول أهداف فى مرمى فريقه من الناحية اليمنى التى يلعب بها خلال المباريات الأخيرة، مؤكدا أن هانى لاعب كبير.

وكتب توفيق، فى جملة مقتضبة عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "محمد هانى لعيب كبير".





من ناحية أخرى، اقترب أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى، من العودة لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى المباراة المقبلة مع سيراميكا والمقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام، وغاب أكرم توفيق عن مواجهة وادى دجلة التى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف بسبب منحه راحة عقب مشاركته مع المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو.

وشارك محمد هانى الظهير الأيمن فى المباريات الاخيرة للأهلى عقب تعافيه من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة السوبر الأفريقى.

وارتقى الأهلى إلى صدارة ترتيب الدورى المصرى بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدورى العام، ليصل إلى النقطة 61 متساويا فى عدد النقاط مع الزمالك ولكن يتفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة والأهداف أيضا.