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طوكيو 2020..منافسات البعثة المصرية فى الأولمبياد اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم، الجمعة، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات اليوم " الجمباز و السباحة التوقيعية والكاراتيه و الغطس والخماسى الحديث".

و نرصد لكم منافسات اليوم :

الخماسى الحديث 

هايدى عادل و أميرة قنديل منافسات ..السباحة 7:30 صباحا ، السلاح 8:45 صباحا .

جمباز إيقاعى 

حبيبة مرزوق ..3:30 صباحا .

غطس 

مهاب مهيمن..مسابقة 10 م سلم ثابت ..8 صباحا .

سباحة توقيعية 

منافسات الفرق ..12:30 صباحا .

الكاراتيه 

جياننا لطفى .. وزن 61 كجم أمام بطلات بيرو و أوكرانيا و المغرب و صربيا ..5:25 صباحا .

عبد الله عبد العزيز.. وزن 75 كجم أمام أبطال المجر و اليابان و أمريكا و أوكرانيا .. 10 صباحا .

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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