شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020..منافسات البعثة المصرية فى الأولمبياد اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم، الجمعة، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات اليوم " الجمباز و السباحة التوقيعية والكاراتيه و الغطس والخماسى الحديث".

و نرصد لكم منافسات اليوم :

هايدى عادل و أميرة قنديل منافسات ..السباحة 7:30 صباحا ، السلاح 8:45 صباحا .

حبيبة مرزوق ..3:30 صباحا .

مهاب مهيمن..مسابقة 10 م سلم ثابت ..8 صباحا .

منافسات الفرق ..12:30 صباحا .

جياننا لطفى .. وزن 61 كجم أمام بطلات بيرو و أوكرانيا و المغرب و صربيا ..5:25 صباحا .

عبد الله عبد العزيز.. وزن 75 كجم أمام أبطال المجر و اليابان و أمريكا و أوكرانيا .. 10 صباحا .