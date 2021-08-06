شكرا لقرائتكم خبر عن كاف عن الحضرى: حامى عرين الفراعنة وأهم نجوم مصر مروا على كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالسد العالى عصام الحضرى، حارس منتخب مصر السابق والمتوج بأربع بطولات لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة، مؤكدا أنه حامى عرين الفراعنة وواحد من أهم النجوم الذين مروا على كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصرى.

ونشر حساب الكاف، عبر تويتر، فيديو يظهر أهم إنقاذات وتصديات الحضرى خلال مشاركته فى البطولة القارية، التى توج بها مع الفراعنة أعوام 1998، 2006، 2008 و2010، صحبها بتعليق: "عصام الحضرى أحد أهم النجوم الذين مروا على كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب مصر".





وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها، قدم الحضرى مستوى رائع فى كأس العالم للقارات 2009 والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا، خاصًة فى مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزورى، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.



عصام الحضرى

وصنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقي، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الإفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.