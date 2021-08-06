شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يُداعب جماهير الأهلى بضم ميسي ورنالدو.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى جماهير القلعة الحمراء بنشر صورة مركبة للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى وهو يحمل في يده قميص الأهلى وبجواره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، أمس، الخميس، رحيل نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، وذلك بعد اختلاف الطرفان على تجديد التعاقد وقال برشلونة في بيان رسمي :"يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

وتابع البيان: "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد، لن يكون من الممكن إضفاء الطابع الرسمي بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لـ الليغا لذا نأسف إعلان إنتهاء رحلة ليو ميسي مع نادي برشلونة".

وكانت تقارير صحفية إسبانية عن تطور صادم لجماهير برشلونة، فيما يخص ملف تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي والذى أنتهى فى شهر يونيو الماضى، ولم تنجح إدارة البارسا حتى الأن فى تجديد عقد نجم الفريق.

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قضية تجديد عقد ميسي، حدث فيها تغيير جذرى، فبعد أن كان اللاعب قريبا من التوقيع على عقد جديد مع النادى، أصبح البرغوث الأرجنتيني أقرب من مغادرة النادى خلال الصيف الجاري بسبب الأزمة المادية التى يعيشها النادى الكتالونى.

وأضافت الصحيفة أن مفاوضات تجديد عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة وصلت فى هذه اللحظات إلى مرحلة اللاعودة، ويبدو من المستحيل حلها، وأصبح خوان لابورتا رئيس النادى عاجزا عن إيجاد حلول لهذه الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ميسي، سوف يتطلب من النادى إضعاف الفريق وتقليل التنافسية، من خلال بيع عدد من نجوم الفريق فى الفترة المقبلة حال رغبتهم فى تجديد عققد نجم الفريق، خاصة وأن الأمور ستزداد صعوبة فى حال رفض النادى إتفاق رابطة الليجا مع صندوق Cvc.