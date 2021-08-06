شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلهما: ناصر ماهر لن يستمر فى الأهلى.. والزمالك لم يتحدث مع مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد يحيى وكيل اللاعبين أن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة لا يمتلك أي عروض حاليا ولم يتحدث أي مسئول في الزمالك معه على العودة حتى الآن.

وقال أحمد يحيى في مداخلة من ألمانيا مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى فتحى يعود للزمالك بعد انتهاء إعارته مع سموحة، والزمالك هو من سيقرر مصيره ولم يتحدث أي مسئول من النادى مع مصطفى فتحى على الرجوع ويتبقى في عقده موسم واحد مع الزمالك".

وأضاف وكيل اللاعبين: "لم يتحدث أي ناد عن مصطفى فتحى بشكل رسمي حتى الآن وكل ما يقال عن مفاوضات بيراميدز غير صحيح، وسموحة أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع مصطفى".

وتابع أحمد يحيى: "لا يمكن استمرار ناصر ماهر بهذا الوضع مع النادى الأهلى ولكن هو غير سعيد بهذا الوضع ويريد اللعب والمشاركة، ولم يتحدث معى أو مع ناصر عن مسألة الصفقة التبادلية مع بيراميدز حتى الآن وكل ما يقال غير صحيح".

وأوضح: "أحمد عبد القادر وعمار حمدى تم إبلاغهما بالعودة للأهلى في الموسم المقبل، ولكن هناك جلسة ستجمعهما مع الجهاز الفني للاستفسار عن فرصة مشاركتهما مع الفريق الموسم المقبل، لأن ده الأساس عندهم المشاركة وإلا استكمال الإعارة مجددا خوفا من مصير ناصر ماهر".

وأضاف: "صلاح محسن لا يملك أي عروض حتى الآن وكلنا كنا ننتظر نهاية الأولمبياد، ولكن لم تساعدنا في إظهار إمكانيات اللاعب بالشكل الذى كنا نريده للاحتراف، وننتظر خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "جالاتا سراى متمسك باستمرار مصطفى محمد ويتبقى في إعارته مع جالاتا سراى موسم كامل، وسيتم حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة سواء بالشراء أو العودة مجددا للزمالك".

وأوضح أحمد يحيى: "مسئولو الزمالك لم يتحدثوا مع طارق حامد في تجديد عقده الذى سينتهى نهاية الموسم المقبل واعتقد أن طارق ليس لديه أي مشاكل".