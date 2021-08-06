سيراميكا كليوباترا: نُعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه يُعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة النادي الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام التي ستُقام يوم السبت المقبل على ملعب استاد الأهلي وي السلام.

وأوضح المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن أبرز غيابات فريقه شادي حسين، مهاجم الفريق الذي عاني من كسر في إصبع القدم، وبدأ مرحلة التعافي، بالإضافة إلى شريف دابو، جناح الفريق، الذي يُعاني من تمزق في أربطة الكاحل، ومحمود نبيل، لاعب الإرتكاز بسبب حصوله على ٣ إنذارات، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، الذي أجرى مؤخرًا جراحة وتر أكيليس.

وأتم هيثم شعبان، تصريحاته بالتنويه إلى أن استعدادات الفريق تسير بشكل قوي لخوض لقاء الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين حاهزون للتحدي، ويعيشون حالة تركيز شديد، لهذه المباراة بعد غياب دام أكثر من ٤٠ يومًا عن مباريات الدوري.