صفقات مانشستر سيتي | انضمام جريليش بصفقة قياسية تاريخية!

انضم مساء اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 صانع الالعاب الدولي الانجليزي جاك جريليش إلى صفوف مانشستر سيتي بمبلغ 117 مليون يورو، ليُصبح أغلى صفقات النادي السماوي عبر التاريخ.

وأعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إتمام التعاقد مع جاك جريليش من أستون فيلا بعقد طويل الأمد مدته ستة أعوام، ينتهي في عام 2027.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية PA Media أن جاك جريليش رحل عن أستون فيلا نهاية هذا الأسبوع، بعدما شارك في 213 مباراة على مدار ثمانية مواسم، أحرز خلالها 32 هدفًا.

وارتبط اسم جاك جريليش بشكل وثيق بـ مانشستر سيتي من قبل نهاية الموسم الماضي 2021/2020، وتصاعدت وتيرة تلك الأنباء خلال كأس أمم أوروبا 2020 التي شهدت مساهمته في تأهل إنجلترا إلى النهائي أمام إيطاليا على ملعب ويمبلي.

وأكدت وكالة الأنباء البريطانية أن جريليش إلتحق بصفوف مانشستر سيتي في صفقة قياسية بلغت 100 مليون جنيه إسترليني أي ما يُعادل الـ 117.6 مليون يورو.

وحصل جاك جريليش (25 عامًا) على الرقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي «سيرخيو أجويرو» المنضم حديثًا لصفوف برشلونة بالمجان عقب انتهاء عقبه.

ماذا قال جريليش عن مانشستر سيتي وجوارديولا؟

صرح جريليش للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي اليوم الخميس قائلاً «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي. إنه أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم (الإسباني جوسيب جوارديولا) – إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءا من هذا النادي».

وتابع صاحب الرقم 7 في منتخب إنجلترا حديثه عن مانشستر سيتي بقوله «على مدار المواسم العشرة الأخيرة، فاز السيتي بألقاب كبرى، واستمر في الفوز من موسم لآخر، وبيب جوارديولا نقلهم إلى هذا المستوى الفريد، وتعد كرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر جاذبية في أوروبا».

وأكد اللاعب الإنجليزي إن اللعب تحت قيادة مدرب بحجم جوارديولا سيساعده على تعلم المزيد، مشيرا إلى أن هذا سيكون أمرًا خاصًا يريده أي لاعب كرة قدم كبير.

من جانبه، أشاد تشيكي بيجيريستين، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، بجاك جريليش ووصفه بأنه «موهبة رائعة».

وأوضح تشيكي بيجيريستين “تطور جاك جريليش خلال المواسم القليلة الماضية سواء بالنسبة للنادي أو منتخب بلاده كان واضحًا للجميع. موهبته الطبيعية جنبًا إلى جنب التزامه بالتطور كلاعب، أمور جعلته أحد أكثر المهاجمين إثارة في عالم كرة القدم اليوم».

وشدد بيجيريستين على أنه يثق في تعلق جمهور السيتي بجاك جريليش. وذلك بسبب حب جوارديولا للطريقة التي يلعب بها اللاعب، قائلاً «نشعر جميعًا أن جاك مناسب تمامًا لمانشستر سيتي، أسلوبنا يتطابق مع أسلوبه. أنا متحمس لمشاهدته خلال السنوات القادمة».

وأحرز جريليش 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وساهم بدور كبير في بلوغ منتخب إنجلترا نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في ويمبلي.

اعترف جريليش، المولود في برمنجهام، بأن قرار الرحيل عن النادي الذي قضى طفولته مع، لم يكن سهلا على الإطلاق.

وأكمل حديثه مع موقع مان سيتي قائلاً «من الواضح أنها كانت شهورا صعبة لأنني كنت من مشجعي أستون فيلا طوال حياتي، و لكن عندما تحدثت إلى المدرب هنا ورأيت نوعية اللاعبين الذين انضموا إليهم هنا، في النهاية كان شيئا لا يمكنني رفضه. أنا سعيد للغاية لوجودي في سيتي».