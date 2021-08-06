قنبلة ذات ارتدادات عالمية..ماذا قالت الصحف الارجنتينية على رحيل ميسي عن برشلونة؟

تلقى العالم صدمة غير متوقعة من أسطورة كرة القدم «ليونيل ميسي» مساء اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021، بإعلان نادي برشلونة فشله الصريح في عملية التوصل إلى اتفاق جديد يُبقي «ليو» على ملعب كامب نو حتى سن الاعتزال.

ووصفت الصحف الارجنتينية نبأ رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الاسباني بالنبأ «القنبلة» ذات الارتدادات العالمية، وافتتحت صحيفة أولي الرياضية مقالها عن رحيل ميسي قائلة «انها نهاية أسطورة فريدة لا مثيل لها».

وجاء رحيل ميسي عن صفوف برشلونة بعد أقل من شهر من نجاح صاحب الكرة الذهبية 6 مرات، في قيادة منتخب الارجنتين لانهاء انتظار دام 27 عامًا دون أي لقب.

الارجنتين التي لا تزال تبكي منذ العام الماضي على وفاة دييجو آرماندو مارادونا، تُوجت ببطولة كوبا أميركا 2021 بفضل تسجيل وصناعة ميسي ما مجموعه 9 أهداف، قبل أن تهزم البرازيل في نهائي ملعب الماراكانا بهدف دون رد.

وأضافت صحيفة أوليه في مقالها «تنتهي واحدة من أجمل القصص في عالم كرة القدم: لقد وصل أخيرًا اليوم الذي لم نتخيله أبدًا، ميسي يرحل عن برشلونة”.

في المقابل، قالت صحيفة لا ناسيون الارجنتينية «إن هذا التحول غير المتوقع للأحداث كان قنبلة هزت عشاق كرة القدم، وسيكون لهذا الخبر ارتدادات عالمية”.

وقالت قناة تي واي سي سبورتس في تغريدة لها عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «إن الخبر كان من الصعب تصديقه..انها نهاية حقبة لطالما طبعت الى الابد تاريخ كرة القدم».

أين سيذهب ميسي بعد برشلونة؟

هناك العديد من الوجهات المقترحة على ليونيل ميسي بعد برشلونة، مثل باريس سان جيرمان الذي عزز صفوفه بعدد كبير من النجوم هذا الصيف، وينوي المنافسة بشراسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أكثر من أي وقت مضى، بالاضافة إلى مانشستر سيتي الذي يدربه المدرب المفضل لليونيل ميسي «بيب جوارديولا» ويتبع منهجية وخطة لعب تشبه نوعًا ما منهجية برشلونة.

واستبعدت وسائل إعلام ايطالية وارجنتينية إمكانية تحقيق إدارة الانتر الحالية للحلم القديم للرئيس التاريخي للنادي «ماسيمو موراتي» الذي حاول مرارًا وتكرارًا إقناع ميسي بالانضمام لصفوف الافاعي في الفترة من 2012 إلى 2019،

ورغم العروض القوية المتوقع وصولها لليونيل ميسي في الفترة المقبلة من باريس والسيتي على وجه التحديد، بدأت بعض الفرق الارجنتينية تحلم بالحصول على خدمات الاسطورة، على الرغم من أن الواقع الاقتصادي في ركود حاد بجميع دول أمريكا الجنوبية وليس في الارجنتين فحسب، من شأنه أن يجعل العودة إلى الوطن حدثًا أكثر إثارة للدهشة إذا حدث.

أهلاً ليو!

بدأ هاشتاج «أهلا ليو» في الانتشار عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صور لليونيل ميسي يرتدي قمصان الاندية العريقة في الارجنتين مثل بوكا جونيورز وريفر بليت ونيولز أولد بويز وسان لورنزو، بالإضافة إلى أندية أكثر تواضعًا مثل نادي ساكاتشيسباس.

لكن الصحافة المحلية أبدت اهتمامًا فوريًا بالمكان الذي سينتهي به البالغ من العمر 34 عامًا، وقالت صحيفة «كلارين» تحت عنوان عريض «صدمة عالمية .. هل سيكون باريس سان جرمان هو ناديه الجديد؟»، مشيرة الى أن النادي الفرنسي كان المرشح الرئيسي لإضافته إلى نجومه امثال كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وأضافت الصحيفة ذاتها «ميسي في أوج عطائه ومع أنظاره على مونديال قطر، سيواصل المراهنة على كرة القدم الأوروبية»، مشيرة إلى أنه كان يتودد إلى باريس سان جرمان المملوك لقطر لسنوات عديدة.