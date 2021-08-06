الامارات | أخبار الأولمبياد.. الإسبانية ساندرا أول بطلة كاراتيه أولمبية في التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. الإسبانية ساندرا أول بطلة كاراتيه أولمبية في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الإسبانية ساندرا سانشيس خايمي ذهبية كاتا في منافسات الكاراتيه، أمس، لتنال أول الألقاب الأولمبية في تاريخ اللعبة، المدرجة للمرة الأولى ومؤقتاً في برنامج دورة الألعاب الحالية المقامة في طوكيو. وحصدت اليابانية كيو شيميزو فضية المسابقة، فيما نالت كل من مو شونغ غرايس لاو من هونغ كونغ، والإيطالية فيفيانا بوتارو، البرونزيتين.

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