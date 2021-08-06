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الامارات | تسديدات.. مدرب البطائح ثلاثي المواهب

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق البطائح، التونسي الأصل الفنلندي الجنسية، طارق فرج الحضيري، عن أنه ثلاثي المواهب والهوايات، حسب الدولة التي يعيش بها، مشيراً إلى أنه عندما يكون إلى جانب عائلته في فنلندا فإنه يمارس التزلج على الجليد، بينما يقضي الليل حتى الفجر وسط البحر للصيد والسباحة عندما يكون في تونس، وقال لـ«الامارات اليوم»: «ثالثة هواياتي أتقنتها في الإمارات، وهي الخروج للبر والتردد على المناطق الصحراوية عندما يكون المناخ ملائماً».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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