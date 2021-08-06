الامارات | تسديدات.. مدرب البطائح ثلاثي المواهب

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. مدرب البطائح ثلاثي المواهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق البطائح، التونسي الأصل الفنلندي الجنسية، طارق فرج الحضيري، عن أنه ثلاثي المواهب والهوايات، حسب الدولة التي يعيش بها، مشيراً إلى أنه عندما يكون إلى جانب عائلته في فنلندا فإنه يمارس رياضة التزلج على الجليد، بينما يقضي الليل حتى الفجر وسط البحر للصيد والسباحة عندما يكون في تونس، وقال لـ«الامارات اليوم»: «ثالثة هواياتي أتقنتها في الإمارات، وهي الخروج للبر والتردد على المناطق الصحراوية عندما يكون المناخ ملائماً».

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