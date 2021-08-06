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الامارات | تسديدات.. «سلطان السلة» يهوى التجديف

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. «سلطان السلة» يهوى التجديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صانع ألعاب المنتخب الوطني لكرة السلة وفريق نادي النصر، صالح سلطان، عن موهبة جديدة في الرياضات البحرية، بنشره مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهو يمارس تجديف قوارب «الكايك»، في إضافة جديدة بجانب موهبته في عالم كرة السلة، وهواياته البحرية المتعددة، منها ركوب الأمواج والصيد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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