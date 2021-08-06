الامارات | تسديدات.. «سلطان السلة» يهوى التجديف

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. «سلطان السلة» يهوى التجديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صانع ألعاب المنتخب الوطني لكرة السلة وفريق نادي النصر، صالح سلطان، عن موهبة جديدة في الرياضات البحرية، بنشره مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهو يمارس رياضة تجديف قوارب «الكايك»، في إضافة جديدة بجانب موهبته في عالم كرة السلة، وهواياته البحرية المتعددة، منها ركوب الأمواج والصيد.

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