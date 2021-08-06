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الامارات | أخبار الأولمبياد.. رابينو تقود الولايات المتحدة إلى برونزية كرة القدم

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كاشيما ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت ميغان رابينو هدفين، أحدهما مباشرة من ركلة ركنية، لتقود الولايات المتحدة إلى إحراز الميدالية البرونزية ضمن مسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو، بفوز مثير على أستراليا 4-3، أمس. افتتحت رابينو، التي رفضت أن تكشف عن مستقبلها الدولي بعد الخسارة المخيّبة أمام كندا في الدور نصف النهائي، التسجيل على ملعب كاشيما، قبل أن تعيد تقدم فريقها، بعد أن عادلت سام كير لأستراليا، لتصبح هدافة المنتخب الأوقياني عبر التاريخ.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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