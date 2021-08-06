الامارات | أخبار الأولمبياد.. رابينو تقود الولايات المتحدة إلى برونزية كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. رابينو تقود الولايات المتحدة إلى برونزية كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت ميغان رابينو هدفين، أحدهما مباشرة من ركلة ركنية، لتقود الولايات المتحدة إلى إحراز الميدالية البرونزية ضمن مسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو، بفوز مثير على أستراليا 4-3، أمس. افتتحت رابينو، التي رفضت أن تكشف عن مستقبلها الدولي بعد الخسارة المخيّبة أمام كندا في الدور نصف النهائي، التسجيل على ملعب كاشيما، قبل أن تعيد تقدم فريقها، بعد أن عادلت سام كير لأستراليا، لتصبح هدافة المنتخب الأوقياني عبر التاريخ.

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