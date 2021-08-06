الامارات | ختام البرنامج الصيفي لقفز الحواجز بالشارقة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البرنامج الصيفي لقفز الحواجز بالشارقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام، خلال اليوم وغداً، على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الخامس والأخير، ضمن البرنامج الصيفي الأول، الذي ينظمه اتحاد الفروسية والسباق، على ميادين الصالات المغطاة، مكيفة الهواء، برعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، الذي استضاف أول منافستين منها في صالة سلطان بن زايد الكبرى، ونادي الشارقة للفروسية والسباق، ويستضيف منها اليوم منافسات الأسبوع الختامي، وثالث المنافسات الأسبوعية على أرضه.

وتأتي قبل انطلاق فعاليات أول بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، تشهدها ميادين الفروسية في الإمارات خلال فصل الصيف، في ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت 12 إلى 14 أغسطس الجاري.

وتتألف منافسات الأسبوع من ستة أشواط، تقام في يومين، وتحكم بموجب قوانين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للفروسية، وبواقع ثلاثة أشواط في كل يوم.

وتقام منافسات الأسبوع الخامس تحت إجراءات احترازية كاملة، بسبب الجائحة، ويدير لجان العمل حسام زميت، ممثل اتحاد الفروسية، ويترأس خليل إبراهيم، لجنة التحكيم، ويضع تصاميم مسارات المنافسات يوسف المحمودي، والميادين والإسطبلات يشرف عليها إبراهام نيل، بمعاونة فريق المشرفين.

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