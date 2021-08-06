الامارات | إلزام شباب الأهلي بدفع 9 ملايين درهم لحبيب الفردان

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شباب الأهلي بدفع 9 ملايين درهم لحبيب الفردان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت هيئة التحكيم المشكَّلة من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار أحمد السويدي، وعضوية المستشار عيسى بن حيدر، والمستشار فيصل الحداد، شركة شباب الأهلي لكرة القدم بدفع 9.1 ملايين درهم للاعب حبيب الفردان عبارة عن مستحقات مالية مترتبة للاعب على الشركة، وإلزام الشركة أيضاً بدفع تعويض عن الضرر المادي والأدبي للاعب، وكذلك رسوم مصروفات وأتعاب التحكيم، وإحالة النادي إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، وذلك بحسب نسخة من الحكم حصلت عليها «الإمارات اليوم».

وكان حبيب الفردان قد تقدم بشكوى في البداية إلى غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة، وأخذت الشكوى مراحلها المختلفة في التقاضي.

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