الامارات | خورفكان يهزم «الصقور» برباعية

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يهزم «الصقور» برباعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب الفريق الأول لنادي خورفكان على نظيره الإمارات بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت في استاد خالد بن محمد بالحزانة بنادي الشارقة، في ختام المرحلة الثانية من معسكره التدريبي استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

ويأتي فوز خورفكان في ثالثة مبارياته الودية ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، بعد أن خسر أمام الشارقة وشباب الأهلي بهدف نظيف في المباراتين.

وسجل أهداف خورفكان الثلاثة اللاعبون المنضمون حديثاً لصفوف «النسور»، محمد خلفان (هدفان) ومسعود سليمان، والعراقي أسامة رشيد، والاخير سجل هدفاً من ضربة حرة مباشرة على الطريقة الهولندية عندما سدد الكرة أعلى الجدار البشري وتمكن من وضعها بشكل فني رائع في مكان كان من الصعب التصدي لها.

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