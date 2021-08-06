أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، طوكيو 2020.. منتخب اليد يواجه إسبانيا على برونزية اليد فى الأولمبياد

طوكيو 2020.. منتخب اليد يواجه إسبانيا على برونزية اليد فى الأولمبياد

ضرب منتخب مصر لكرة اليد الأول موعدا مع نظيره الإسبانى فى لقاء تحديد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 بعد غد السبت فى المرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية .

على زين يغيب عن منتخب مصر أمام أسبانيا لتحديد ثالث أولمبياد طوكيو

تأكد غياب علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد عن مباراة تحديد المركز الثالث في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أمام منتخب إسبانيا والمقرر لها يوم السبت القادم بعد تعرض اللاعب لشرخ في اليد اليمنى تعرض له خلال المشاركة في مباراة فرنسا بالدور قبل النهائي والتى خسرتها مصر 27/23.

اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات كأس مصر بعد التوقف الدولى فى سبتمبر

قرر مسئولو اتحاد الكرة، استكمال بطولة كأس مصر بعد انتهاء التوقف الدولي المقرر له الفترة من 30 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل.

الأهلى يواجه الزمالك فى سوبر اليد الأفريقى بعد اعتذار النجم الساحلى

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، اختيار النادى الأهلى لخوض مواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بعد اعتذار النجم الساحلى عن اللقاء المقرر أن يقام بالقاهرة يوم 18 أغسطس الجارى بدلا من 23 فى المغرب.

"فيديو وصور" استقبال محمد الشناوى فى أبرز ملامح تدريب الأهلى اليوم

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو وصور من تدريب الفريق الأحمر الذى أقيم اليوم على ملعب مختار التتش ضمن الاستعدادات لمباراة سيراميكا القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم الخميس في بداية التحضير لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 من عمر المسابقة، حيث استأنف الأهلي تدريباته بدون راحة. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع أجايي على هامش مران الأهلي