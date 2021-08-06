شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: إسبانيا أسهل من فرنسا.. ومنتخب اليد سيتوج بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن منتخب مصر لكرة اليد استحق إشادة الجميع رغم الخسارة اليوم فرنسا فى قبل نهائى أولمبياد طوكيو، مضيفا أن منتخب إسبانيا الذى سيلتقى الفراعنة فى مباراة تحديد المركز الثالث أسهل كثيرا من فرنسا.

وتابع العريان فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 أن منتخب اليد قدم مستويات رائعة للغاية وسيتوج بالميدالية البرونزية أمام إسبانيا لأنه منتخب فى المتناول مثل السويد وألمانيا، مضيفا أن جميع اللاعبين المصريين لم يقصروا فى أولمبياد طوكيو فى مختلف الألعاب.

وضرب منتخب مصر لكرة اليد الأول موعدا مع نظيره الإسبانى فى لقاء تحديد صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020 بعد غد السبت فى المرة الأولى بالتاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمنافسة على ميدالية بدورة أولمبية.

بينما تأهل منتخب الدنمارك لمواجهة فرنسا فى النهائى بعد غد السبت أيضا للمنافسة على الميدالية الذهبية بعدما أقصى المنتخب الإسبانى بنتيجة 27 / 23.

تلقى منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا هزيمة بشرف أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 27 / 23 فى لقاء نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان ، لينافس على الميدالية البرونزية.

وتأهل منتخب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على الماكينات الألمانية الثلاثاء الماضى بنتيجة 31/26 فى ربع النهائى. وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.