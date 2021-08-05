الأهلي يعالج مشاكله بمتقني اللعب في أكثر من مركز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن الأهلي سيكرر مشهد الموسم الماضي الذي شهد معاناة الفريق في خط الدفاع مما تسبب في حصوله على مركز متأخر في الترتيب العام لفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستقبل الفريق الذي أنهى الدوري في المركز الثامن للمرة الأولى في تاريخه، 56 هدفا كثالث الفرق تلقيا للأهداف بعد الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى، العين (46 هدافا) والوحدة (60 هدفا).

وقبل رحيل المدافع محمد آل فتيل إلى النصر رسميا بعد أن رفض تجديد تعاقده مع النادي، تعاقدت إدارة النادي مع مدافع أجنبي واحد خلال فترة التعاقدات الحالية، وهو قلب الدفاع البرازيلي دانكلير بيريرا لتقوية الخطوط الخلفية.

ورغم تواجد 6 مدافعين في الفريق قادرين على شغل مركز قلب الدفاع، إلا أن من بينهم لاعبون كثيرو الإصابات والغيابات كحال طلال عبسي ومعتز هوساوي ومحمد خبراني؛ لذلك لجأ الجهاز الفني في تعاقداته الأجنبية الأخيرة للتعاقد مع لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز.

ويتنافس 5 لاعبين على شغل خانة قلب الدفاع في الأهلي بجانب البرازيلي دانكلير، حيث لم يستقر المدير الفني بيسينك هاسي على الاسم الذي سيشركه بشكل أساس في متوسط الدفاع.

ويتنافس على المشاركة أساسيا كل من معتز هوساوي ومحمد خبراني وعبدالباسط هندي والمدافع الصاعد الشاب مناف أبويابس، فيما لا يزال المدافع طلال عبسي غائبا بسبب إصابة على مستوى الركبة حرمته من المشاركة مع الفريق خلال فترة الإعداد الحالية وسيطول غيابه، حيث يتوقع أن يكون في أتم الجاهزية مع انطلاق منافسات الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعاقدات الأهلي جواكر وهدافون

وأقدمت إدارة الأهلي على إتمام تعاقدات أجنبية نوعية دعمت كل المراكز. وتتشابه صفقات الفريق خاصة الرباعي المقدوني اليوسكي والكرواتي براديتش والبرازيلي باولينهو والسنغالي الحسن نداو في أكثر من صفة وهي من الصفات المحببة لكل المدربين، حيث يستطيع كل منهم اللعب في أكثر من مركز بالإضافة إلى تعودهم على تسجيل الأهداف وبالتالي إيجاد حلول إضافية بعد أن كانت حلول الأهلي موجودة في عمر السومة بشكل كبير.

الصفقات الأجنبية:

البرازيلي دانكلير بيريرا







تعاقد معه الأهلي من فيسيل كوبي الياباني



يلعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن وسجل العام الماضي 3 أهداف وأسهم في هدف.



المقدوني أزجان اليوسكي





قدم من ليدز يونايتد الإنجليزي



يتوقع أن يكون الأكثر فائدة للجهاز الفني كونه يلعب في عدد كبير من المراكز، حيث يجيد اللعب في الظهير الأيمن والوسط الأيمن والجناح الأيمن والجناح الأيسر ورأس الحربة، كما لعب أيضا كصانع لعب في عدد قليل من المباريات.



خلال مسيرته لعب 420 مباراة سجل خلالها 59 هدفا وصنع 58 هدفا.



البرازيلي باولينهو





محطته السابقة مع غوانز إيفرغراند الصيني



لاعب معروف على المستوى العالمي ومثل عددا من كبار أندية العالم مثل برشلونة الإسباني



يلعب في 3 مراكز جميعها في خط الوسط، حيث يلعب كمحور دفاعي متراجع وأيضا محور متقدم وخلف المهاجم.



لعب 487 مباراة سجل خلالها 130 هدفا وصنع 55 هدفا. انفجر هجوميا مع فريق جوانزو الصيني حيث سجل 75 هدفا في 176 مباراة وصنع 29 هدفا.



الكرواتي فليب براديتش





خاض الموسم الماضي تجربة مع العين السعودي



يلعب في مركزي المحور المتأخر والمحور المتقدم.



لعب في الموسم الماضي مع العين 27 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 5 أهداف.



السنغالي الحسن نداو