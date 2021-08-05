جاردينر يحرز ذهبية 400 م

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج ستيفين جاردينر من البهاما بالميدالية الذهبية لسباق 400 م عدو ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020. وتفوق جاردينر على جميع منافسيه خلال السباق الذي جرى أمس بتسجيله 85ر43 ثانية. وحصد الكولومبي خوسي انتوني زامبرانو الميدالية الفضية بتسجيله 08ر44 ثانية. وذهبت الميدالية البرونزية إلى جيمس كيراني من جيرنادا بتسجيله 19ر44 ثانية.

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