أستون فيلا يضم إنجز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم أمس ضم داني إنجز من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

وكان من المنتظر أن يستمر عقد إنجز اللاعب السابق في ليفربول مع ساوثهامبتون حتى صيف 2022.

ووقع إنجز عقدا مع فيلا لمدة ثلاثة أعوام والتزم الجانبان الصمت حيال قيمة صفقة انتقال إنجز الذي أمضى ثلاثة أعوام في صفوف ساوثهامبتون.

ويحمل رصيد إنجز الدولي ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الإنجليزي.

وكان إنجز لاعب خط الهجوم ارتبط بعقد مع ليفربول في الفترة بين 2015 و2019، وبسبب كثرة إصاباته لم يشارك على مدار ثلاث سنوت سوى في 14 مباراة أحرز خلالها ثلاثة أهداف، انتقل بعدها إلى ساوثهامبتون بنظام الإعارة قبل أن يرتبط بعقد ويصبح لاعبا أساسيا، حيث شارك مع ساوثهامبتون في 91 مباراة في الدوري الإنجليزي أحرز خلالها 41 هدفا.