تشيلسي يواسي بالاك في وفاة نجله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعازيه للاعبه الدولي الألماني السابق مايكل بالاك، وذلك بعد وفاة نجله إيمليو عن عمر 18 عاما.

وتوفي إيمليو، نجل مايكل بالاك، أمس، وقد أرجعت تقارير إعلامية مختلفة سبب الوفاة إلى تعرض إيمليو لحادث في البرتغال.

وذكر تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي «كل المنتمين لنادي تشيلسي أصابهم الحزن والصدمة بعدما سمعوا خبر وفاة إيمليو بالاك في سنة 18 عاما».

وأضاف النادي اللندني «كل تعاطفنا مع والده مايكل وعائلته في هذا الوقت الصعب».

ولعب مايكل بالاك، نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا سابقا، في فريق تشيلسي الإنجليزي في الفترة ما بين عامي 2006 و2010، حيث توج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات وكأس الرابطة المحترفة مرة والدرع الخيرية مرة واحدة.