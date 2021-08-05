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(فار) يضبط تصفيات أوروبا للمونديال

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) خلال مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، وذلك ابتداء من الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه بعد الإشادة واسعة النطاق التي حظي بها (فار) في منافسات أمم أوروبا (يورو 2020)، فإن (يويفا) يأمل في الحفاظ على تلك المعايير في تصفيات المونديال، في الوقت الذي تنتهي فيه مرحلة المجموعات في شهر نوفمبر المقبل.

وعلى عكس ما حدث في منافسات أمم أوروبا، حيث تم وضع تقنية (فار) في مقر (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، فإن التقنية ستتواجد في الملعب الذي يستضيف أي مباراة في التصفيات.

وكان (يويفا) يأمل في إدخال تقنية (فار) في منافسات التصفيات في وقت مبكر، لكن الصعوبات اللوجستية الناجمة عن انتشار تسببت في تأجيل ذلك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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