(فار) يضبط تصفيات أوروبا للمونديال

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه بعد الإشادة واسعة النطاق التي حظي بها (فار) في منافسات أمم أوروبا (يورو 2020)، فإن (يويفا) يأمل في الحفاظ على تلك المعايير في تصفيات المونديال، في الوقت الذي تنتهي فيه مرحلة المجموعات في شهر نوفمبر المقبل.
وعلى عكس ما حدث في منافسات أمم أوروبا، حيث تم وضع تقنية (فار) في مقر (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، فإن التقنية ستتواجد في الملعب الذي يستضيف أي مباراة في التصفيات.
وكان (يويفا) يأمل في إدخال تقنية (فار) في منافسات التصفيات في وقت مبكر، لكن الصعوبات اللوجستية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت في تأجيل ذلك.
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