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توجيهات معنوية

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزير رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي يوجه اللاعب طارق حامدي خلال تدريباته استعدادا لخوض منافسات الكاراتيه وزن +75 كجم بأولمبياد طوكيو غدا.

ويلعب حامدي بالمجموعة الثانية بجانب 4 لاعبين، بعد أن قسم المتأهلون إلى مجموعتين بواقع 5 لاعبين بكل مجموعة، حيث يتأهل لاعبان من كل مجموعة لنصف النهائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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