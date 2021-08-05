توجيهات معنوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي يوجه اللاعب طارق حامدي خلال تدريباته استعدادا لخوض منافسات الكاراتيه وزن +75 كجم بأولمبياد طوكيو غدا. ويلعب حامدي بالمجموعة الثانية بجانب 4 لاعبين، بعد أن قسم المتأهلون إلى مجموعتين بواقع 5 لاعبين بكل مجموعة، حيث يتأهل لاعبان من كل مجموعة لنصف النهائي.



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