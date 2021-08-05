عيادة بيطرية متكاملة بمهرجان الهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص الاتحاد السعودي للهجن في نادي ميدان الطائف، عيادة بيطرية عالمية متكاملة، تقدم للملاك علاجات وتحاليل وأبحاثا للمطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد، بنسخته الثالثة. وجُهزت العيادة بكوادر وطنية ودولية مختصة، حاصلة على شهادات متخصصة مثل الآيزو، إذ تعد العيادة من المبادرات النوعية التي يقدمها اتحاد الهجن، حيث تضم مختبرا متكاملا لتحليل كيمياء الدم، يحتوي على 15 عنصرا مثل أنزيمات العضلات وأنزيمات القلب وأنزيمات الكبد وأنزيمات الكلى، وعناصر الدم مثل الحديد والفسفور والكالسيوم والجلوكوز، وتحليل صورة الدم والكشف عن طفيليات الدم.



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