ميسي يغادر برشلونة

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برشلونة: لن يوقع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عقدا جديدا مع برشلونة ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم وستنتهي بالتالي شراكة دامت اكثر من 20 عاما بين الطرفين كما اعلن النادي الكاتالوني الخميس.

واصدر برشلونة بيانا جاء فيه "على الرغم من التوصل الى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسميا بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية (قوانين الرابطة الاسبانية)".

واضاف البيان "امام هذه الوضعية، لن يبقى ليونيل ميسي مرتبطا ببرشلونة. الطرفان يأسفان جدا لأن رغبات اللاعب كما النادي لم تتحقق".

سيتعين على ميسي (34 عاما) بالتالي ايجاد فريق جديد للدفاع عن الوانه.