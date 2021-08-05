أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 8 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك ومسحة للكشف عن كورونا قبل مواجهة المحلة.

كارتيرون يجتمع مع لاعبى الزمالك ومسحة للكشف عن كورونا قبل مواجهة المحلة

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائى اليوم الخميس، حيث طالب اللاعبين بضرورة التركيز فى الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة، والتى ستكون بدايتها بمواجهة المحلة، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

دجلة يطلب مروان حمدي ومبلغ مالي من الزمالك مقابل هلال وعبد العاطي

تتجه النية داخل إدارة نادي وادي دجلة للموافقة علي انتقال الثنائي محمد عبد العاطي ومحمد هلال لاعبا الفريق لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تقدم الأبيض بعرض رسمي للتعاقد مع الثنائي.