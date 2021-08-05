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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 8 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك ومسحة للكشف عن كورونا قبل مواجهة المحلة.
كارتيرون يجتمع مع لاعبى الزمالك ومسحة للكشف عن كورونا قبل مواجهة المحلة
حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائى اليوم الخميس، حيث طالب اللاعبين بضرورة التركيز فى الفترة الحالية وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة، والتى ستكون بدايتها بمواجهة المحلة، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.
دجلة يطلب مروان حمدي ومبلغ مالي من الزمالك مقابل هلال وعبد العاطي
تتجه النية داخل إدارة نادي وادي دجلة للموافقة علي انتقال الثنائي محمد عبد العاطي ومحمد هلال لاعبا الفريق لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تقدم الأبيض بعرض رسمي للتعاقد مع الثنائي.
الظهير الأيمن صداع في رأس كارتيرون قبل مباراة الزمالك والمحلة
يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين حازم إمام والتونسي حمزة المثلوثي لاختيار احدهما في التشكيل الأساسي للفريق امام غزل المحلة في المباراة المقرر اقامتها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.
العروض الرسمية تحسم مصير أوناجم وأحداد مع الزمالك
تنتظر إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وصول عروضا رسمية للاعبي الفريق المغربيان حميد أحداد ومحمد أوناجم المعار إلي الوداد المغربي وتنتهي اعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل تحديد مصيرهما مع الفريق في الموسم المقبل سواء بالاستمرار او الرحيل والتعاقد مع بديلا لهما.