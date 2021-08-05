شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تؤرق هيثم شعبان في سيراميكا قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا صداعا في رأس الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان قبل مواجهة الأهلى المقرر لها بعد غدٍ السبت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 من عمر مسابقة الدوري.

يفتقد سيراميكا نجمه صالح جمعة الذى يعد من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة بعد إصابته القوية بقطع في وتر أكيلس في مباراة الفريق الودية أمام طلائع الجيش.

كما يغيب شريف دابو عن سيراميكا أمام الأهلى بعد إصابته في الكاحل الأيسر، بعد 15 دقيقة من المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

ويسعى هيثم شعبان لتجهيز شادى حسين مهاجم الفريق فنيا وبدنيا بعد عودته من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية وهى شرخ في إصبع القدم وتسببت في غيابه 4 أسابيع عن التدريبات الجماعية لكن حظوظ اللاعب في المشاركة أمام الأهلي مازالت ضعيفة ، كما يغيب محمود نبيل للأيقاف.

وحصل هيثم شعبان،على تقرير طبي مُفصّل من الدكتور فريد رضوان،رئيس الجهاز الطبي بالنادي، يتضمن تفاصيل إصابات اللاعبين داخل الفريق،لا سيما وأن النادي يضم عدد من اللاعبين المصابين أبرزهم صالح جمعة وشريف دابو.

وعقب إعلان إدارة سيراميكا، عودة هيثم شعبان لقيادة الفريق في ولاية ثانية، بدأ العمل على قدم وساق، وحصل على التقرير الطبي المفصل، للوقوف على الحالة الطبية للاعبين المصابين، ومرحلة تأهيليهم، بالإضافة إلى موعد عودة كل لاعب إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

كما طلب المدير الفني العائد، تقرير من البرازيلي لويز أندري مخطط الأحمال في سيراميكا، يتضمن الحالة البدنية لكل لاعب في الفريق، ومعدلات اللياقة البدنية في الفريق، وكذلك أرقام كل اللاعبين في المباريات الأخيرة، وكذلك التدريبات اليومية.

ويسعى هيثم شعبان إلى الوصول باللاعبين إلى القمة من الناحيتين البدنية والفنية في أسرع وقت ممكن، خاصة أنه تنتظره بعد أيام قليلة مباريات هامة وصعبة في مسابقة الدوري الممتاز، وينتظر الجدول المعدل الذي سيعلن عنه اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل.