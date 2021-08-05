شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يُغلق ملف العروض الخليجية بعد إخطاره بالعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق المغربى محمد أوناجم، جناح فريق الزمالك، ملف العروض الخليجية التي وصلت إليه من بعض الوسطاء في الفترة الأخيرة وتحديدا من الدوري السعودي والقطري، بعد إخطاره برغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في استعادة جهوده بالموسم الجديد، بعد نهاية إعارته إلى الوداد المغربي بنهاية الموسم الحالي، حيث طلب الوداد الحصول على خدماته بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة ولكن رفضت إدارة الزمالك تلك المسألة.

وتلقى أوناجم بعض العروض الخليجية، مؤخرا، إلا أن رغبة الزمالك في عودته أدت إلى غلقه ملف العروض وتركيزه في العودة إلى قلعة ميت عقبة في الموسم وأكد رئيس نادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، هذه المسألة حيث أوضح أن محمد أوناجم سيعود إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع الفريق المغربي بعد تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض بعودة اللاعب.

وذكر "راديو مارس" المغربي أن سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "كيلتير فوت" عن موقف أوناجم من الاستمرار مع الفريق، حيث قال :"أوناجم قدم الإضافة إلى فريق الوداد لكن إعارته انتهت". وتابع رئيس النادي المغربي قائلا: "باتريس كارتيرون يعول على عودة أوناجم إلى الزمالك".

وأشار "راديو مارس" إلى أن مشجعي الوداد عبروا عن رغبتهم في استمرار محمد أوناجم مع الفريق بشكل نهائي، خاصة أنه كان ضمن أبرز الأسماء التي ساهمت في تتويج الفريق الأحمر بدرع الدوري المغربي في الموسم الحالي، إلا إن الزمالك رفض المسألة وطلب عودة اللاعب بعد نهاية تلك الإعارة.