أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 5 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 5 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يستعيد جهود أيمن أشرف أمام سيراميكا بعد إنتهاء الإيقاف بالدوري

الأهلى يستعيد جهود أيمن أشرف أمام سيراميكا بعد إنتهاء الإيقاف بالدوري

يستعيد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جهود مدافعه أيمن أشرف فى مواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام بعد انتهاء الإيقاف، وغاب أيمن اشرف عن مواجهة وادى دجلة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة أسوان.

"فيديو وصور" استقبال محمد الشناوى فى أبرز ملامح تدريب الأهلى اليوم

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو وصور من تدريب الفريق الأحمر الذى أقيم اليوم على ملعب مختار التتش ضمن الاستعدادات لمباراة سيراميكا القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

فيديو.. جولة جديدة لكأس أفريقيا من فرع الأهلى بالشيخ زايد إلى مدينة نصر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو خلال جولة جديدة لكأس بطولة دورى أبطال أفريقيا من فرع النادي بالشيخ زايد إلى فرع مدينة نصر والتى حققها الفريق الاحمر للمرة الثانية على التوالى .

أقترب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي من العودة لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى المباراة المقبلة مع سيراميكا والمقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام، وغاب أكرم توفيق عن مواجهة وادى دجلة التى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف بسبب منحه راحة عقب مشاركته مع المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو.