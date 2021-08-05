شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وجهازه يوقعون عقود تجديد قيادة الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عقود تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسم وقام أيضًا الجهاز المعاون له بالكامل بتوقيع العقود الجديدة أيضا، وذلك فى إطار حرص إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى على إضافة مزيدا من الاستقرار داخل صفوف زعيم الثغر قبل المواجهات المتبقية من منافسات الموسم الحالى إضافة إلى الاستعداد للموسم الجديد.

ويأتى تشكيل الجهاز المعاون للاتحاد السكندرى كالتالي:

حسام حسن مديرا فنيا.

إبراهيم حسن مديرا للكرة.

طارق سليمان مدربا عام.

حسن مصطفي مدربا.

عماد المندوه مدربا للحراس.

د. محمد عنان طبيب الفريق.

وليد بدر المدير الإدارى للفريق.