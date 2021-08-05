شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص الدراويش.. فخر الدين بن يوسف يصل لأعلى معدل تهديفى فى مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدولى التونسى مسيرة التألق ضمن صفوف الدراويش ، بعد أن سجل هدفه العاشرة بمسابقة الدورى المصرى فى شباك فريق بيراميدز ، وتمكن النجم التونسى من الوصول لأعلى معدل تهديفى فى مسيرته الكروية الاحترافية.

وسبق لفخر الدين تسجيل 9 أهداف فى موسم واحد بقميص فريق الصفاقسى التونسى موسم 2013-2014 بعد ساهم فى حصد فريقه كأس الكونفدرالية على حساب فريق مازيمبى الكونغولى.

ويتطلع الروج لاستمراره فى هز الشباك من أجل العودة لارتداء قميص منتخب بلاده وتمثيله دوليا منذ أن غاب عنه فى عام 2019 ، فى أعقاب استبعاده من القائمة النهائية المشاركة ببطولة الكان فى تلك الفترة.

وتعادل الإسماعيلى مساء أمس مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.

ويفضل جهاز الدراويش انتهاج سياسة الوديات بشكل مستمر لتجهيز جميع اللاعبين ،تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم.

فى سياق أخر ، تأكد غياب حسين السيد ظهير أيسر الإسماعيلى عن مباراتى الفريق أمام الأهلي والزمالك المقبلتين عقب حصوله على طرد مباشر خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز.