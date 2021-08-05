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خالد عيد يضم 22 لاعباً لقائمة غزل المحلة أستعداداً للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي تضم 22 لاعب استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غد ، السبت، في بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ28 .

وضمّت القائمة كلاً من عمرو شعبان، محمود رضا،محمد فتح الله، محمد سامي، محمود علاء ،هشام بلحة ، أشرف سيد، خالد رسلان، أحمد عيد، أحمد عادل، فتحي مبروك، خالد الاخميمي، أحمد الشيخ، محمد حمدان، حموشة، محمد غلوش، بدر موسي، وأحمد الندري ، وحسام حسن، ومحمد عبدالقادر، عبدالرحمن عاطف ، خالد كساب.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء السبت 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 11 مباراة والخساراة فى 9 مباريات.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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