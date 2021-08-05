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الإسماعيلي يفوز بثلاثية على العدالة السعودي استعداداً للأهلي

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القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على  فريق العدالة السعودي بنتيجة ثلاثه أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق لمواجهة الأهلي في قمة الأسبوع الـ٢٩ بمسابقة الممتاز.

 

ثلاثية الدراويش سجلها كل من محمد الشامى هدفين والناميبي شيلونجو هدف وحيد.

 

بدأ الفريق بتشكيل ضم..

 

حارس مرمى.. محمد صبحى

 

خط الدفاع..محمد إيهاب، مصطفى الزناري، محمد الضرف، محمد بيومى.

 

خط الوسط..عماد حمدى، محمد حسن.

 

أمامهما.. محمد الشامى، عمر الوحش، زياد طارق.

 

خط الهجوم.. بنسون شيلونجو.

 

على مقاعد البدلاء.. شارك كل من محمد مجدى، محمد نصر، مصطفى فارس، مروان شوقى، محمد عبد السميع، عمر هنيدى، محمد سليمان.

 

شهدت الودية إهدار فريق العدالة ضربة جزاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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