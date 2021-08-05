شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز بثلاثية على العدالة السعودي استعداداً للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على فريق العدالة السعودي بنتيجة ثلاثه أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق لمواجهة الأهلي في قمة الأسبوع الـ٢٩ بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ثلاثية الدراويش سجلها كل من محمد الشامى هدفين والناميبي شيلونجو هدف وحيد.

بدأ الفريق بتشكيل ضم..

حارس مرمى.. محمد صبحى

خط الدفاع..محمد إيهاب، مصطفى الزناري، محمد الضرف، محمد بيومى.

خط الوسط..عماد حمدى، محمد حسن.

أمامهما.. محمد الشامى، عمر الوحش، زياد طارق.

خط الهجوم.. بنسون شيلونجو.

على مقاعد البدلاء.. شارك كل من محمد مجدى، محمد نصر، مصطفى فارس، مروان شوقى، محمد عبد السميع، عمر هنيدى، محمد سليمان.

شهدت الودية إهدار فريق العدالة ضربة جزاء.