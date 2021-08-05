شكرا لقرائتكم خبر عن "الكرتى" يعود لدائرة اهتمامات الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المغربي وليد الكرتي، لاعب الوسط الهجومي لنادي الوداد المغربي، إلى دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد، حيث يعد "الكرتي" أحد الأهداف التي تم ترشيحها من أجل الانضمام إلى قلعة ميت عقبة، في أكثر من فترة انتقالات، ليعود مؤخرا وينضم إلى دائرة اهتمامات نادي الزمالك وفقا لما كشفه مصدر مطلع بالصفقة.

وانتقل وليد الكرتى إلى صفوف نادى الوداد المغربى موسم 2013 – 2014، قادمًا من نادى أولمبيك خريبكة المغربى، ويعد من العناصر الرئيسية بصفوف الوداد المغربي في السنوات الأخيرة ومن أبرز اللاعبين البارزين في صفوف الفريق المغربي وحال انضمامه إلى صفوف الزمالك سيكمل مثلث المغاربة حيث يضم الفريق الأبيض بين صفوفه الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم الذي سبق لهما اللعب للوداد المغربي أيضًا.

فيما يستعد الزمالك حاليًا لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، بالتساوى مع الأهلى الذى تصدر جدول الترتيب بنفس الرصيد ولكنه يتفوق على الزمالك بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وخاض الزمالك 27 مباراة في بطولة الدورى الممتازحقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وهما نفس عدد مواجهات الأحمر حتى الآن فى المسابقة المحلية، فيما سجل الأهلى 56 هدفًا واستقبل 22 هدفًا بينما سجل الزمالك 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.