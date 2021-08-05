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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، طوكيو 2020.. منتخب اليد يواجه إسبانيا على برونزية اليد فى الأولمبياد

طوكيو 2020.. منتخب اليد يواجه إسبانيا على برونزية اليد فى الأولمبياد

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على زين يغيب عن منتخب مصر أمام أسبانيا لتحديد ثالث أولمبياد طوكيو

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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