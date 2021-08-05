شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، طوكيو 2020.. منتخب اليد يواجه إسبانيا على برونزية اليد فى الأولمبياد طوكيو 2020.. منتخب اليد يواجه إسبانيا على برونزية اليد فى الأولمبياد على زين يغيب عن منتخب مصر أمام أسبانيا لتحديد ثالث أولمبياد طوكيو اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات كأس مصر بعد التوقف الدولى فى سبتمبر الأهلى يواجه الزمالك فى سوبر اليد الأفريقى بعد اعتذار النجم الساحلى "فيديو وصور" استقبال محمد الشناوى فى أبرز ملامح تدريب الأهلى اليوم تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع أجايي على هامش مران الأهلي دجلة يطلب مروان حمدي ومبلغ مالي من الزمالك مقابل هلال وعبد العاطي الشناوي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا ..صورة